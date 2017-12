V komárňanskej galérii vystavujú mladí umelci

Komárno 11. marca (TASR) - Aj my sme tu... je názov výstavy umeleckých diel mladých autorov, ktorú sprístupnili dnes v Galérii Limes v Komárne v rámci ...

11. mar 2005 o 16:20 TASR

Komárno 11. marca (TASR) - Aj my sme tu... je názov výstavy umeleckých diel mladých autorov, ktorú sprístupnili dnes v Galérii Limes v Komárne v rámci mládežníckeho a študentského Festivalu bez hraníc. Návštevníci expozície sa môžu oboznámiť s rôznorodou umeleckou tvorbou mladých z oboch brehov Dunaja, informovala TASR kunsthistorička Veronika Farkasová. Výstave dominuje tvorba absolventov odbornej školy Talentum z maďarskej Taty, ktorí hrnčiarskou technikou prezentujú pôvodné jedálenské súbory Maďarov z trinástich regiónov Karpatskej kotliny. Práce približujú emocionálne momenty z vystúpení hercov Jókaiho divadla, čierno-biele snímky odzrkadľujú okamihy zo života Rómov, ale i zákutí Dunaja a Váhu. Pozornosť pútajú tiež kresby, grafiky a pestrofarebná sklená vitráž, kované stolíky zdobené mozaikou z obkladačiek so symetrickými motívmi rovnako i medovníky, či veľkonočné vajíčka. Výstavu v Galérii Limes si môžu záujemcovia pozrieť do konca marca. pl nv