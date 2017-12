Dvoma Cézarmi ocenený film Keď more stúpa otvoril Festival frankofónneho filmu

11. mar 2005 o 22:00 TASR

Bratislava 11. marca (TASR) - Dvoma Cézarmi ovenčený film z belgicko-francúzskej dielne Keď more stúpa otvoril dnes v kine Istota 7. ročník Medzinárodného festivalu frankofónneho filmu.

Hlavnou hrdinkou filmu je Irene, ktorá sa na turné s divadelnou hrou zaľúbi do nosiča obrích bábok Driesa. Ich milostná aférka sa zvláštnym spôsobom prepojí s námetom Ireninej divadelnej inscenácie. Divák s napätím sleduje osudy dvoch ľudí, ktorí sa milujú, ale nemôžu sa milovať. Irene však tvrdí: "Dôležitý je začiatok milostných príbehov, na koniec sa treba vykašľať".

Program festivalu je tento rok zameraný na hľadanie koreňov, osem z deviatich dní festivalu ponúkne vždy inú odpoveď na otázku Odkiaľ pochádzaš? V bratislavskom kine Istota diváci do 19. marca uvidia 36 dlhometrážnych filmov, vrátane piatich predpremiér, štyroch dokumentov, dvoch animovaných filmov, dvoch premietaní pre školy a štyri krátke filmy. Väčšina filmov bude francúzskych, medzi nimi bude až 10, ktoré kandidovali na cenu Cézar.

V programe festivalu bude i film Časy sa menia s hereckými hviezdami Catherine Denevue a Gérardom Depardieuom. V nedeľu bude prvýkrát na Slovensku premietnutý film Tri dievčatká, kde hrá Adriana Karembeu-Sklenaříková. Filmová noc v piatok 18. marca ponúkne osem filmov na tému detstvo. Na záver festivalu bude udelená Cena divákov a Cena kritiky. Festival sa bude prvýkrát konať aj v Žiline od 21. do 23. marca, a v Košiciach od 14. do 20. marca. Filmy budú uvádzané so slovenskými titulkami, lístky stoja 70 korún.