Speváčka Beyoncé Knowlesová rada tají svoje súkromie

12. mar 2005 o 8:14 TASR

Los Angeles 12. marca (TASR) - Americká speváčka Beyoncé Knowlesová (The Destinyďs Child) nechce so svojím súkromím chodiť na verejnosť a preto chce udržať svoju romancu s priateľom v súkromí.

Beyoncé sa priatelí s raperom Jayom-Z už tri roky, ale nikdy nezverejňuje detaily o svojom vzťahu, tak ako to často robia iné celebrity, uviedol server Contactmusic.com.

"Dokonca aj v škole som si chránila súkromie. Snažila som sa vyhnúť tomu, aby sa o mne rozprávalo. Nie preto, že by som sa kvôli niečomu hanbila, alebo že by som nebola vzrušená, nech už išlo o hocičo, napríklad keď som s niekým chodila, ale preto, lebo sa mi to zdalo čistejšie, keď som k tomu pristupovala ako keby to bolo sväté," povedala speváčka.

Neprekáža mi, že som zraniteľná, ale ľudia posudzujú známe osobnosti prísne a vymýšľajú si o nich. Potom, keď o vás každý rozpráva, je to naozaj ťažké a nie normálne. To nie je pre mňa, lebo ja som normálna žena, tvrdí Beyoncé.