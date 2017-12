Jennifer Lopezová má najväčšie obavy z osamelosti

12. mar 2005 o 11:09 TASR

Los Angeles/Tokio 12. marca (TASR) - Americká herečka Jennifer Lopezová má údajne najväčšie obavy z osamelosti. Lopezová sa tretíkrát vydala v júni minulého roku za Marca Anthonyho len päť mesiacov po tom, ako sa rozišla s Benom Affleckom.

Podľa internetového servera ananova je to možno preto, lebo herečka pochádza z veľkej rodiny a preto nevie a ani nechce byť sama.

Jennifer Lopezová vyvolala počas svojej terajšej návštevy Japonska, kde predstavila svoj nový album "Rebirth" (Znovuzrodenie) veľký smiech, keď sa jej opýtali, či hrala vo filme "Shall We Dance?" (Zatancujeme si?) preto, že jej partner Richard Gere pripomína svojím zovňajškom japonského premiéra Džuničira Koizumiho. "Naozaj ľutujem, že nepoznám vášho premiéra. Je to také smiešne."