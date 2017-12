Nemusí to byť vždy len televízia, hovorí režisér Juraj Johanides

31. dec 2001 o 9:49 MARTA FRIŠOVÁ

„Prečo je ôepšie ísť na Silvestra von, než byť doma pri televízore? Ako sa vôbec môžete takto opýtať?“ hovorí Juraj Johanides, režisér Silvestra 2001 v bratislavskom Starom Meste. „Pretože doma sa môžete len nechať ohlupovať programami, ktoré budú bežať na všetkých televíznych kanáloch a budú asi všade také isté. A v strede hlavného mesta môžete práve v tú noc zažiť niečo svoje vlastné, môžete zažiť nečakané stretnutia s priateľmi, ktorých ste dávno nevideli, môžete byť s ľuďmi inak než bežne, aj s úplne cudzími ľuďmi. Môžete prežiť niečo, o čom neviete vopred, čo to bude.“

Silvester v Bratislave Johanides režíruje už tri roky. Jeho zatiaľ posledným filmom bude dokument o slovenskom režisérovi Elovi Havettovi, súčasť projektu Traja o troch, režisérov Martina Šulíka a Mira Šindelku. Ten bude mať premiéru v polovici budúceho roka.

„Vždy sme len počúvali, ako ľudia silvestrujú v uliciach v Paríži a New Yorku. Prečo nie aj v Bratislave?“ Na Silvestra sa cestuje do Paríža aj do Ríma, ale ľudia z celého Slovenska už začínajú cestovať na Silvestra aj do Bratislavy. Minulý rok boli v centre Bratislavy aj Poliaci, lebo Varšava, napríklad, nič podobné nerobí.

V Starom Meste sa bude hrať už od poobedia – začne Požoň Sentimental a Pressburger Klezmerband, mladí bratislavskí hudobníci a čistá bratislavská multikultúrna minulosť. Na pódiu na Hlavnom námestí budú podľa Johanidesa moderátori, schopní cítiť atmosféru, spontánne reagovať na všetko, čo sa bude na námestí diať, tí najlepší, akých môžeme mať (Slávka Halčáková a Richard Stanke).

Nie je jednoduché nájsť tu hviezdy, ktoré by v Bratislave urobili radosť verejnosti všetkých vekových kategórií – Slovensko je relatívne malá krajina. Ale viac-menej všetko, čo ľudia na Slovensku naozaj chcú, na Hlavnom námestí bude: Pavol Hammel, Le Payaco, Věra Bílá, Vidiek, Hex alebo Peter Nagy.

Na silvestrovskej technopárty, niekoľko sto metrov od pódia na Hlavnom námestí, minulý rok tancovalo desaťtisíc ľudí. Netreba sa báť, tínedžeri sa dnes vedia dokonale baviť sami, predpokladá Juraj Johanides.

„Pre mňa je tento rok podstatné, aby sa rovnako cítili aj tí ostatní, aby sa hýbali a vykrikovali aj na Hlavnom námestí. Potom im určite nebude ani zima.“ Johanides pracuje už niekoľko rokov na zábave na uliciach Bratislavy. „Ide mi o to, aby Bratislava vedela oslavovať bez ohľadu na vek a miesto bydliska. Ľudia pri tom vlastne ani nemusia práve sledovať nejaký program.“