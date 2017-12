Model idiot

Zoolander (Zoolander) * USA 2001 * 95 minút * Scenár: Drake Sather, Ben Stiller, John Hamburg * Réžia: Ben Stiller * Hrajú: Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrel, Christine Taylorová, Milla Jovovichová, John Voight, David Duchovny

31. dec 2001 o 9:49 ANDREA PUKOVÁ

Look Dereka Zoolandera. FOTO – TATRA FILM

Ben Stiller, hlavná hviezda crazy žánru súčasného Hollywoodu, prevzal v Zoolanderovi niekoľko úloh naraz: scenár, réžiu aj hlavnú úlohu Zoolandera. Zoolander je hyperúspešný topmodel so stopercentne vyfúkaným mozgom, ktorý po krátkej psychickej príprave získava kvalifikáciu nájomného vraha.

Zabijácku agentúru potichu prevádzkuje módny návrhár Mugatu (Will Ferrell). Manažuje atraktívnych modelov a tí potom na objednávku vraždia reformných politikov, ktorí chceli zakročiť proti detskej práci a brutálnemu vykorisťovaniu v textilnom priemysle. Napokon, módny priemysel stál za všetkými politickými vraždami za posledných stopäťdesiat rokov vrátane Abrahama Lincolna a Johna F. Kennedyho. Na odstrel je aj nový malajzijský premiér a topmodelovi Zoolanderovi prepierajú hlavu, teda to málo, čo v nej má, aby mohol splniť svoju úlohu.

Derek Zoolander je skutočnou pýchou mužského rodu. Ovláda titulné stránky všetkých podstatných módnych časopisov sveta a vo všetkých výročných mužských modelingových súťažiach víťazí. Fenomenálny úspech mu získava jediná jeho póza: keď mu tvárové svalstvo stuhne do obrazu nekonečnej bezvýraznosti. Parametre tohto miláčika prírody sú nedostižné: tri percentá telesného tuku, jedno percento mozgovej činnosti. To mu zaručuje významný náskok pred ostatnou konkurenciou. Tá však nespí: tento rok sa po prvýkrát v jeho kariére objavil vyzývateľ. Volá sa Hansel (Owen Wilson). Proti statickej prázdnote nastupuje bezcieľne metanie. Ich boj je v Stillerovej vízii zápasom globálnej fashion and funn society, naaranžovaný ako akrobatické preteky v pózovaní. Hnacou intelektuálnou silou tejto dvojice núl je investigatívna žurnalistka časopisu Time – postava, v ktorej Stiller pripravil elegantný výstup pre svoju manželku Christine Taylor.

Film potrebuje svoj čas na rozbeh, no potom v krátkych scénach zhromaždí celé čaty modelingových hviezd: Victoria Beckham, Heidi Klum, Natalie Portman či Billy Zane dodali Zoolanderovi pseudodokumentárnu atmosféru. David Bowie ako ikona životného štýlu tu do sýtosti môže parodovať seba samého. Príbeh sa zahusťuje a vedľajšie postavy, v ktorých sa mihnú Jon Voight, David Duchovny, Donald Trump, Milla Jovovich, Winona Ryder či Jackie Chan, rýchlo spejú k ostrým pointám.

Divoké kostýmy, ktoré početnými výpožičkami odkazujú na dizajn Matrixu, a čerstvá, ešte horúca estetika exkluzívnych reklamných klipov dávajú Zoolanderovi módny švih, šmrnc, štýl či šťavu. A Zoolanderova charitatívna iniciatíva „pre deti, ktoré nevedia dobre čítať“ umiestňuje hviezdnu dobročinnosť do dosť nových súradníc. Film Zoolander je niečo medzi klasickým crazy žánrom a zlomyseľnou satirou. Nezáleží na vonkajšej škrupinke, veď dôležité je vnútro, hovoríme si celý život. Ale na druhej strane, keď tak pekelne dobre vyzeráte, načo už vám je nejaké vnútro? Niežeby Zoolander na túto otázku, ktorá v skutočnosti znepokojuje nás všetkých, dával nejakú odpoveď. Ale aspoň ju sľubuje. Ak len trochu budete chcieť, na tomto filme sa pravdepodobne budete smiať.