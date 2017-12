CD

nové CD na trhu

14. mar 2005

Maximum Grooves - Coast To Coast

Telarc/ Divyd

Superskupina klávesistu a producenta Jasona Milesa, držiteľa Grammy za album A Love Affair: The Music Of Ivan Lins. Čo meno, to pojem: Michael Brecker, Hiram Bullock, James Genus, Steve Ferrone a mnohí ďalší. Títo titani hrajú pod taktovkou Milesa pop jazz, aký by sa hodil do mondénneho klubu koncom 70. či začiatkom 80. rokov. Človeka až obíde nostalgia (na chvíľu). Dnes je aktuálna trochu iná hudba, ale páni hrajú ako z učebnice. Oblečte si mokasíny so strapcami, mrkváče a sieťkované košele a párty staromilcov sa môže začať.

Ibrahim Electric Meets Ray Anderson

Stunt Records / Hevhetia

Nesmierne príjemné prekvapenie z Dánska. Ibrahim Electric je hammondové trio (bicie, gitara, organ) mladých explozívnych hudobníkov. Na vystúpenie na minuloročnom kodanskom festivale Jazzhouse si pozvali fenomenálneho amerického trombonistu Raya Andersona, ktorý patrí medzi významných inovátorov hry na tomto nástroji. Koncert vychádza na CD a obsahuje energetickú hudbu plnú radostnej virtuozity, ktorá nedáva dôraz na technickú zručnosť, ale na koncept.

Cassandra Wilson - After The Beginning Again

Winter & Winter / Hevhetia

Vďaka nádherným reedíciám spoločnosti Winter & Winter JMT Edition sa k nám dostávajú nahrávky, ktoré by inak pravdepodobne boli úplne nedostupné. Jednou z nich je album fenomenálnej speváčky Cassandry Wilsonovej z roku 1991, ktorý nahrala dva roky pred prelomovou nahrávkou Blue Light Til Dawn. Oproti neskoršiemu, pokojnejšiemu a vzdušnejšiemu soundu Wilsonovej je táto hudba elektrická a elektrizujúca, funky s komplikovanými štruktúrami, ktoré vďaka priamemu ťahu prijímame úplne spontánne.

Freddy Cole - I'm Not My Brother, I'm Me

HighNote Records/ Hevhetia

Freddy Cole je mladší brat legendárneho speváka a klaviristu Nata Kinga Colea, ktorý, napriek svojim kvalitám, žil počas jeho života v jeho tieni. Názov albumu nie som môj, brat, ale ja - je trochu paradoxný, pretože na albume (minuloročná reedícia nahrávky z roku 1990) hrá podobný materiál ako jeho brat a s identickou zostavou - klavír, kontrabas, gitara. Paradox je však zdanlivý, lebo práve pri porovnaní vyznieva naplno Freddyho spevácky a klaviristický talent. Nesmierne príjemný, komorný "večerný" mainstream, ktorý poteší znalca aj poslucháča, ktorý jazz práve "nemusí". (mrn)