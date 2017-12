George Michael sklamal Robbieho Williamsa

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Sen bývalého člena chlapčenskej skupiny Take That Robbieho Williamsa o tom, že raz nahrá duet s Georgeom Michaelom, sa už zrejme nikdy nestane skutočnosťou. Michael totiž ...

14. mar 2005 o 12:30 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Sen bývalého člena chlapčenskej skupiny Take That Robbieho Williamsa o tom, že raz nahrá duet s Georgeom Michaelom, sa už zrejme nikdy nestane skutočnosťou. Michael totiž oznámil, že so spievaním načisto končí a bude sa radšej venovať písaniu textov pre iných umelcov. Podľa internetovej stránky FemaleFirst sa hviezdy stretli na natáčaní charitatívnej epizódy televíznej komédie Little Britain. Williams tam poprosil Michaela, či by si s ním nezaspieval na jeho novom albume. Niekdajší frontman skupiny Wham ho však slušne odmietol. "Sklamalo ma to. Chcel som si s ním nahrať duet na môj nový album," uviedol Williams.