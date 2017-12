Slovensko hľadá Superstar: Teraz je ten správny čas

14. mar 2005 o 14:55

Niečo sa končí

a niečo sa začína.

Na tie ťažké dni a noci

sa dnes ľahko spomína.



Niečo sa končí

a pred nami je veľký svet.

Možno schytáme pár modrín,

no radšej než sa za ruku nechať viesť.



Refrén:

Teraz je ten správny čas

ukázať všetko čo je v nás.

Teraz je ten správny čas zabudnúť na to zlé.

teraz je ten správny čas

ukázať celú silu v nás.

Teraz je ten správny čas zabudnúť na to zlé.



Dnes to nekončí,

dnes sa to začína.

Aj keď kráčam v daždi bosý

a možno pár ľudí ma preklína.



Dnes to nekončí

veď pred nami je veľký svet.

Možno schytáme pár modrín,

no radšej než sa za ruku nechať viesť.



bridge:

Nás len tak nič nezlomí.

Sme ako v búrke stromy.

Sme ako múry z tehál.

Nás len tak nič nezlomí ... nezlomí.

Zdroj:BMG