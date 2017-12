Avril Lavigneová vystúpi v júni v Prahe

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Mladá kanadská speváčka Avril Lavigneová príde v júni do Prahy. V pražskej T-Mobile Aréne vystúpi 3. júna. Sprevádzať ju bude jej kapela, ktorú tvorí bubeník Matthew Brann, ...

14. mar 2005 o 15:38 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Mladá kanadská speváčka Avril Lavigneová príde v júni do Prahy. V pražskej T-Mobile Aréne vystúpi 3. júna. Sprevádzať ju bude jej kapela, ktorú tvorí bubeník Matthew Brann, basgitarista Mark Spicoluk a gitaristi Jesse Colburn a Evan Taubenfeld. Avril prerazila najmä vďaka platni Let Go, ktorú vydala v roku 2002. Získala z ňu niekoľko platinových dosiek a až osem nominácií na Grammy. Z albumu pochádza aj hit Complicated. Aktuálny album Under My Skin prišiel na trh minulý rok.

Informácie zverejnila internetová stránka www.interkoncerts.cz .