Keira Knightleyová potrebuje pred horúcimi scénami alkohol

14. mar 2005 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Hviezda filmu Piráti Karibiku: Kliatba čiernej perly Keira Knightleyová priznala, že sa pred svojou prvou posteľnou scénou musela posilniť alkoholom, aby zvládla nápor na nervy. Ako povedala pre denník The Sun, pri nakrúcaní filmu The Jacket s držiteľom Oscara za film Pianista Adrienom Brodym zmiešala brandy s vodkou a tento kokteil jej pomohol stratiť zábrany. "Pomohlo to, no takéto scény sú pre mňa úplne neskutočné. Predstavte si, že sa s niekým cudzím maznáte a ešte ste k tomu nahý pred celým štábom," povedala táto 19-ročná hviezda, ktorá sa prednedávnom stala víťazkou ankety amerického časopisu In Touch o hviezdu showbiznisu s najpríťažlivejším a najúžasnejším telom.