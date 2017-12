Legendárny rocker Glenn Hughes rozvášnil slovenské publikum

Bratislava 14. marca (TASR) - Veľa výbornej a poctivej muziky zažil v pondelok večer bratislavský Babylon Club, kam v rámci aktuálneho európskeho turné ...

14. mar 2005 o 23:18 TASR

Bratislava 14. marca (TASR) - Veľa výbornej a poctivej muziky zažil v pondelok večer bratislavský Babylon Club, kam v rámci aktuálneho európskeho turné zavítal legendárny rocker Glenn Hughes.

Slovenskému publiku ponúkol výber toho najlepšieho a predstavil aj aktuálnu albumovú novinku Soul Mover, kde na bicích účinkuje Chad Smith z Red Hot Chilli Peppers. Chad navyše pritiahol aj kolegu Davea Navarra.

Hughesove turné sprevádza skupina Lizards Bobbyho Rondinelliho, známeho z Blue Oyster Cult, Rainbow a Black Sabbath. Turné odštartovalo v Anglicku, pokračovalo v severských krajinách, Nemecku, Švajčiarsku a ďalších európskych štátoch. Do Bratislavy Hughes pricestoval z Budapešti a ďalej bude pokračovať do Talianska, Grécka, na Cyprus a do Ruska. Odohrá aj dva koncerty v susednom Česku - v Plzni a v Zlíne.

Hlas tohto rodáka z anglického Cannocku nepochybne patrí k najväčším pokladom rockovej histórie, ako aj jeho spoločné nahrávky s Deep Purple. Po ére Deep Purple sa usadil v Los Angeles, podieľal sa na rôznych projektoch bez žánrového ohraničenia, účinkoval napríklad v celosvetovo známom trháku od The KLF America: What Time Is Love?, naspieval tiež album Black Sabbath Seventh star.

Od deväťdesiatych rokov sa Glen koncentruje na sólovú kariéru a popri svojom statuse speváka a basgitaristu preukazuje aj skladateľský talent. V posledných rokoch je známy aj spoločný projekt s Joeom Lynnom Turnerom - Hughes Turner Project HTP, spevákom Deep Purple neskoršej dekády. Turner sa preslávil v skupine Rainbow purplovského gitaristu Ritchieho Blackmora.