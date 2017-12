Maďarsko získalo Palác umení

BUDAPEŠŤ - Slávnostným galakoncertom sa dnes v hlavnom meste Maďarska otvára najväčšie multikultúrne centrum v strednej Európe. Nový palác vyrástol na brehu Dunaja v štvrti Millenium Town a je označovaný za kultúrnu investíciu posledných 150 rokov.

Pohľad do impozantného interiéru nového paláca umení, ktorý vyrástol na brehu Dunaja v Budapešti. FOTO - MUPA.HU



Prvé, čo na budove zaujme, je plocha desaťtisíc metroch štvorcových, pričom jej celková využiteľná plocha je 70-tisíc metrov štvorcových. Do svojich útrob bez problémov prijme viac ako štyritisíc návštevníkov. Palác umení, s rozpočtom viac ako 31,298 miliardy forintov, sa začal stavať v marci 2002. Oddnes sa stáva domovskou scénou pre Orchester a Zbor národnej filharmónie, hudobnú knižnicu a Národné divadlo tanca.

Do priestorov paláca sa už presťahovala aj jediná zbierkotvorná inštitúcia zameraná na súčasné svetové umenie v Maďarsku - Ludwigovo múzeum. Na architektonickom stvárnení troch podlaží s plochou 3300 metrov štvorcových sa podieľali špičkoví medzinárodní experti. Múzeum tak konečne disponuje priestormi, ktoré mu prináležia. Otvorili sa nielen nové haly vyhovujúce najnovším požiadavkách súčasnej muzeológie a výstavníctva, reštaurácia a knižnica, ale aj dve výstavy. Enigma modernity ponúka výber zo zbierok parížskeho Centre Georges Pompidou, mená ako Yves Klein, Andy Warhol , Daniel Buren, Barbara Kruger, Marina Abramovic či Louise Bourgeois. Druhá prehliadka pod názvom Work on the Edge - divácky najúspešnejšie diela a nové prírastky v zbierke, ale aj niekoľko prác zastupujúcich najnovšie umelecké tendencie.

