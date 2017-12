T. Cruise odporučil S. Johanssonovú pre nového Indiana Jonesa

15. mar 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Herečka Scarlett Johanssonová by údajne mala dostať ponuku na účinkovanie v novej časti dobrodružného filmu o Indiana Jonesovi. Ako uviedla stránka famalefirst.co.uk, režisérovi Stevenovi Spielbergovi túto mladú herečku odporučil jeho dlhoročný kolega herec Tom Cruise. "Steven sa rozhodoval, ktorú mladú herečku by mohol obsadiť do tejto úlohy a jediná mu napadla Natalie Portmanová. Tá je však priveľmi spájaná s Hviezdnymi vojnami. Tom nakoniec navrhol Scarlett a zdá sa, že Steven bol nadšený," uviedol zdroj blízky obom hviezdam. Scarlett Jonanssonová, ktorá sa k prípadnej ponuke nevyjadrila, vraj v súčasnosti uvažuje nad tým, že by nechala povolanie herečky a ďalej bude pracovať ako charitatívna pracovníčka.