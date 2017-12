Paltrowová sa snaží dať znovu dokopy manželstvo Pitta a Anistonovej

15. mar 2005 o 10:50 TASR

Los Angeles 15. marca (TASR) - Americká herečka Gwyneth Paltrowová pomáha urovnať spory medzi rozídenou hollywoodskou dvojicou - Bradom Pittom a Jennifer Anistonovou.

Zvláštnosťou je, že Paltrowová sa ako bývalá Pittova snúbenica snaží dať tento pár znovu dohromady.

Zo zdrojov blízkych jej okoliu preniklo, že podporuje Pitta v tom, aby sa prisťahoval naspäť k Anistonovej do ich spoločného domu v Beverly Hills. Gwyneth však údajne hovorila aj s Jennifer, pričom jej odporučila, aby pracovala na svojom novom filme Running With Scissors, ktorý produkuje Pitt. Pár by tak mohol spolu stráviť viac času.

Paltrowová je vydatá sa speváka britskej skupiny Coldplay Chrisa Martina. Pár má spolu niekoľkomesačnú dcérku Apple.