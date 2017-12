U2 vstúpili do Rokenrolovej siene slávy

New York 15. marca (TASR) - Írsku skupinu U2 uviedli v pondelok v New Yorku do Rokenrolovej siene slávy.

15. mar 2005 o 15:50 TASR

Písmo: A - | A + 0 Na slávnostnom ceremoniáli si uctil speváka Bona a jeho kapelu americký rocker Bruce Springsteen slovami, že U2 sú autormi jednej z najkrajších zvukových architektúr vo svete rokenrolu. Bono sa okrem svojej hudobnej virtuozity preslávil aj aktivitami v oblasti svetovej politiky a ekonomiky, najmä pomoci pre Afriku. Na slávnostnom podujatí, ktoré bolo súčasne oslavou 50. výročia rokenrolu, boli do siene slávy uvedení aj Pretenders, Percy Sledge, O'Jays a Buddy Guy.