Senzus vydá naraz dva albumy Best Of

15. mar 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Skupina Senzus poteší svojich fanúšikov až dvoma albumami s najznámejšími hitmi. Nová edícia Best of Senzus mapuje všetky hity a albumy od začiatkov kapely, ktoré by fanúšikovia v súčasnosti iba ťažko zháňali. Prvý výberový album bude mať názov Na ľudovú nôtu a podtitul Muzikanti, fidlikanti. Budú na ňom iba ľudové skladby. Hlavnou témou druhej platne bude rómska hudba, takže cédečko nazvali Na cigánsku nôtu a dostalo aj podtitul Džamore, džamore. Senzus vydal naposledy album minulý rok na jeseň. Predalo sa z neho vyše päť tisíc kusov a kapela vďaka tomu získala za album Zlatú platňu.