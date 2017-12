Liquido bude koncertovať na konci marca v Bratislave

15. mar 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Nemecká kapela Liquido bude koncertovať na konci marca v Bratislave. V klube Babylon sa predvedie už 25. marca. Predskokana im bude robiť slovenská skupina No Gravity. Liquido navštívi Bratislavu v rámci svojho aktuálneho turné Ordinary Life Tour 2005. Vstupné na koncert sa pohybuje od 250 do 350 korún. Kapela tiež vydá 21. marca svoj nový album Float, ktorý je opäť kombináciou rocku, popu, alternatívy a disko hudby. Pilotný singel s názvom Ordinary Life pustili do rádií už na Valentína.

Liquido vzniklo v roku 1996. Jeho štyria členovia sa poznali ešte zo základnej školy. O niekoľko rokov neskôr vydali svoj prvý singel Narcotic, vďaka ktorému vyleteli na čelá hitparád. Iba v Európe predali zo singlu viac ako milión kusov. Nasledoval celosvetový hit Not Bad At All. Debutový album Liquido sa stáva veľkou senzáciou. Vzápätí prichádza množstvo ocenení, viacnásobné platinové platne a vypredané turné po Európe, Ázii, Južnej Amerike a Austrálii. Na konci roku 2002 má skupina predaných na celom svete viac ako 2 milióny albumov.

Informácie zverejnila agentúra Openrock.