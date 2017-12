V kauze Jakubisko verzus Nová scéna dnes vypovedal Ťapák a Kožka

Bratislava 15. marca (TASR) - Výpoveďami bývalého riaditeľa a umeleckého šéfa Divadla Nová scéna dnes na súde pokračoval spor Juraja Jakubiska a Divadla ...

15. mar 2005 o 19:33 TASR

Bratislava 15. marca (TASR) - Výpoveďami bývalého riaditeľa a umeleckého šéfa Divadla Nová scéna dnes na súde pokračoval spor Juraja Jakubiska a Divadla Nová scéna o autorské práva k inscenácii Balady o zlodejovi koní.

V spore žiada Jakubisko milión korún a zákaz šírenia autorského diela. Ako svedok dnes na Okresnom súde Bratislava I. vypovedal Marek Ťapák, ktorý šéfoval divadlu od roku 1999 do roku 2001. Povedal, že nápad uviesť známy muzikál Cigáni idú do neba alebo Balada o zlodejovi koní malo divadlo Nová scéna. Získali aj autorské práva od majiteľov. S Jakubiskom sa ústne dohodli, že bude dielo režírovať, prisľúbili mu za to 38 000 korún a 162 000 korún za naštudovanie hry s hercami. Nepodpísali o tom však žiadnu zmluvu. Ťapák tvrdí, že päť týždňov pred premiérou zistil, že hra nie je vôbec pripravená a skúšky neboli dosť intenzívne a systematické. "Jakubisko si nesplnil svoju prácu a je nevídané, aby si uplatňoval niečo, na čo nemá nárok," povedal Ťapák. Na možných riešeniach situácie sa s Jakubiskom nezhodli a tak zveril réžiu Štefanovi Kožkovi, ktorý v hre účinkoval a dovtedy robil asistenta režiséra.

Jakubiskovi ponúkli, že ho aspoň pod inscenáciu podpíšu a zaplatia mu za stratu času. Režisér také riešenie odmietol a tak podľa Ťapáka začali na Novej scéne nacvičovať úplne inú inscenáciu podľa pôvodného scenára. Ťapák tvrdí, že 16. novembra 2001 premiérované predstavenie bolo výsledkom režijných prác Kožku s choreografiou Jána Ďurovčíka, hudbou Tomáša Szarku a kapely Ghymes s kostýmami Ľudmily Várossovej na scéne Miloša Pietora. Ťapák ale uznal, že na diele urobil Jakubisko asi 20 percent práce a Kožka 80 percent. Kožka pred súdom povedal, že Baladu o zlodejovi koní považuje za stopercentný výsledok svojej režisérskej práce. Jakubisko sa ho opýtal, koľko hier už v živote režíroval. Kožka povedal, že sa podieľal na muzikáli o Beatles a že Balada o zlodejovi koní bola jeho prvá samostatná práca. Povedal však, že by to dokázal aj v prípade, že by ju Jakubisko pred ním neskúšal. Na rozdiel od Jakubiska za to dostal odmenu 80-tisíc korún.

"Otázka straty peňazí nie je v mojom veku taká dôležitá. Oni ukradli mne tvorivý nápad, to je taký prípad ako Kolombovo vajce!," uviedol v exkluzívnom rozhovore pre TASR Jakubisko. Po fiasku na Novej scéne totiž dostal ďalšie ponuky, aby dielo inscenoval, napríklad v Prahe. "Ale môj scénický princíp i s hlavnou rolou Izergil, ktorú som vymyslel i premenlivou točnou scénou už uvádzala Nová scéna," hovorí slávny režisér. "Použili všetko, čo som naskúšal, navrhol, pripravil, nič nezmenili," tvrdí Jakubisko. "Mám na kamere natočené, čo som robil a prešiel som inscenáciu do konca," tvrdí Jakubisko. Podľa jeho slov vybral hercov na konkurzoch, skúšal s nimi šesť týždňov podľa vlastného scenára, svoje predstavy uplatnil aj v návrhu scény, spolupracoval s Várossovou na tvorbe kostýmov. Nepáčila sa mu hudba, ktorú vybral Ťapák, o skladateľovi tvrdí, že nepozná noty. "Im sa zdalo, že je to mnoho a chceli tú inscenáciu zjednodušovať," tvrdí režisér. Zmluvu s divadlom nepodpísal preto, lebo sa neplnili jeho scénografické požiadavky. Takéto problémy nemal v SND, kde uviedol úspešnú prvú slovenskú národnú operu Krútňavu.

"Nastala taká divadelná intriga - niekto si myslel, že keď sa zmocní niečoho, čo som ja urobil, bude už ľahké dať dohromady. Zarámovať obraz je veľmi ľahko," myslí si Jakubisko. "Chcel som muzikál, ktorý by ľudí rozosmial i rozplakal. Oni zostali na polovici mojej cesty a muzikálu chýbali emócie," skonštatoval o Balade režisér. Baladu o zlodejovi koní už Nová scéna neuvádza, podľa Ťapáka mala približne 100 úspešných repríz. Dielo stiahli z repertoára v decembri, súdny spor sa začal v októbri 2004. Dnes je dostupná iba hudba z predstavenia, ktorú divadlo dva roky po premiére vydalo na CD nosiči. Jakubiska čaká aj ďalší súdny spor s inštitúciou z rezortu kultúry SR a to so Slovenským filmovým ústavom, s ktorým sa tiež bude súdiť o autorské práva.