Filip Renč prichádza s Rebelmi

16. mar 2005 o 10:00

Zo skúšky Rebelov na Novej scéne. FOTO SME - PAVOL FUNTÁL



Keď režisér Filip Renč pripravoval v Bratislave premiéru muzikálu Kleopatra, v Prahe ho čakalo uvedenie jeho filmového príbehu Rebelové na javisko. V súčasnosti má na konte nový film, v Bratislave však vrcholia prípravy premiéry muzikálu Rebelové v divadle Nová scéna, premiéra bude už túto sobotu.

"Kleopatra bola pre nás veľmi úspešným projektom s úžasnou návštevnosťou. Rozhodli sme sa preto preniesť aj Filipov druhý divadelný titul do nášho divadla," vysvetľuje začiatky spolupráce riaditeľka Novej scény Wanda Hrycová. "Ide o slovenskú mutáciu, v ktorej sú originálne české piesne. Nechceli sme ich meniť, pretože sú to veľmi známe pesničky, z ktorých sa stali hity. Takisto sme nepovažovali za šťastné nútiť slovenských hercov hovoriť nesprávne po česky a českých zle po slovensky."

V predstavení v slovenčine bude teda hosťovať zopár českých kolegov, ktorí budú môcť hrať vo svojej materčine. Podobný princíp odskúšala Nová scéna aj v muzikáli Vlasy a diváci boli spokojní.

Pri prenose Kleopatry z Česka do Bratislavy pridávali tvorcovia niekoľko nových postáv, menila sa choreografia a dopísavali texty. Rebelov podobný osud nečaká. "Účinkoval som aj v pražskom predstavení a som rád, že môžem pokračovať v Bratislave. Pre mňa to bola veľmi rýchla práca, lebo som sa iba presídlil do iného divadla. Okrem technických zmien tu žiadne iné nie sú," hovorí Šimon v podaní Jána Slezáka. Slovenskí kolegovia si k nemu po rady nechodili, pretože "sú to zdatní umelci". Janko im poradil iba v tom, odkiaľ majú na javisku kam utekať a pomáhal im pri študovaní niektorých scén z videonahrávok.

"Moja postava síce obetuje vlastnú slobodu pre lásku, ale stane sa tak viac-menej náhodou. Šimon totiž nevie, že svojím rozhodnutím ohrozí svoju slobodu," vysvetľuje Slezák.

Filip Renč sa na Novú scénu vracia v úlohe režiséra, spolupracovať s ním je podľa účinkujúcich príjemné. "Spoznal som ho už pri jednom nakrúcaní. Je to nesmierne šikovný človek, taká moja krvná skupina. Filip dáva hercovi potrebnú voľnosť, dovoľuje mu oprieť sa o skúsenosti. Ak je to mladý herec, tak mu poradí. Je pozitívne naladený a prenáša to aj na nás," teší sa umelecký šéf divadla Juraj Ďurdiak, ktorý si v Rebeloch tiež zahrá.

ZUZANA KOMÁROVÁ