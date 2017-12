Orlando Bloom a Kate Bosworthová sú opäť spolu

16. mar 2005 o 10:04 SITA

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Herec Orlando Bloom a herečka Kate Bosworthová sú podľa všetkého stále do seba zamilovaní. Bloom totiž rezervoval noc v Hollywoodskom hoteli Marmont, kde spolu s Bosworthovou prežili noc. Podľa denníka The Sun zaplatil obľúbený herec za noc 2000 britských libier, čo predstavuje asi 108 tisíc slovenských korún. Bloom sa s Bosworthovou rozišiel po dvoch rokoch pred troma mesiacmi. Pár sa po prvý raz stretol v roku 2003. "Ideme na to veľmi pomaly a opatrne, aby sme zistili, či dokážeme napraviť to, čo sme pokazili," povedal o vzťahu hviezdny Bloom. Jeden zo zdrojov uviedol, že Blooma dokáže spraviť šťastným iba Kate.