S. J. Parkerová odmietla dohady o plastickej operácií

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Americká herečka Sarah Jessica Parkerová odmietla dohady o tom, že podstúpila plastickú operáciu. Hviezda seriálu Sex v meste tvrdí, že ju otravuje to, ako ľudia pohybujúci ...

16. mar 2005 o 12:20 SITA

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Americká herečka Sarah Jessica Parkerová odmietla dohady o tom, že podstúpila plastickú operáciu. Hviezda seriálu Sex v meste tvrdí, že ju otravuje to, ako ľudia pohybujúci sa v showbiznise neustále uvažujú o nejakých kozmetických zákrokoch. Herečka sa ďalej vyjadrila, že v minulosti nepodstúpila nijakú terapiu botulotoxínovými injekciami, alebo kolagénom, ktoré majú zázračnú schopnosť omladzovať pokožku. "Nechala som si odstrániť vrásky," priznala herečka, ktorá ale upozornila, že ak by to nespravili aj ľudia z jej okolia, nikdy by nad tým neuvažovala. Bolo totiž pre ňu ťažké zmieriť sa s tým, že ľudia sediaci v tej istej miestnosti sú starší, no vyzerajú mladšie ako ona.