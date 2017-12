Spearsová chce v Kalifornii presadiť vlastný zákon

16. mar 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Popová hviezda Britney Spearsová sa rozhodla bojovať za zmenu zákona, ktorý by mal osobnosti svetového showbiznisu ochrániť pred otravnosťou paparazzov. Zákon chce presadiť predovšetkým v štáte Kalifornia, kde je koncentrácia hviezd azda najväčšia. Speváčka sa rozhodla stretnúť aj s guvernérom štátu Arnoldom Schwarzeneggerom a hodlá s ním prediskutovať zmenu zákona.

"Chcem sa so Schwarzeneggerom stretnúť a zistiť, či sa so súčasnými zákonmi dá niečo spraviť. Chcela by som presadiť to, aby paparazzom zakázali miešanie sa do súkromných záležitostí hviezd," povedala o svojom novom projekte Spearsová, ktorá je vďačným objektom všetkých fotografov.