Herečka známa z veselohier Svokor je lotor a Jeho foter, to je lotor v Playboyi

16. mar 2005 o 16:00 TASR

Los Angeles 16. marca (TASR) - Americká herečka Teri Polo pózovala pre aprílové vydanie mužského magazínu Playboy. Teri je známa ako predstaviteľka filmovej dcéry Roberta De Nira, respektíve priateľky a najnovšie manželky Bena Stillera z úsmevných komédií režiséra Jay Roacha Svokor je lotor (Meet the Parents) a Jeho foter, to je lotor (Meet the Fockers).

Rodáčka z Doveru v štáte Delaware bola pôvodne balerínou a medzičasom sa prepracovala medzi najčastejšie obsadzované hollywoodske herečky. Na stránkach Playboya sa prezentuje trochu inak, ako v spomínaných veselohrách, druhú z ktorých uvádzajú práve aj slovenské kiná. Čitatelia ju na fotografiách uvidia ako extrémne erotickú a zvodnú ženu.

