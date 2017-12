Santana sa chce venovať výskumu pôvodnej indiánskej hudby v Mexiku

16. mar 2005 o 21:29 TASR

Mexiko 16. marca (TASR) - Gitarista a spevák mexického pôvodu Carlos Santana sa chce ešte pred svojou smrťou venovať výskumu pôvodnej indiánskej hudby z obdobia pred španielskou kolonizáciou Mexika.

"Pred smrťou by som rád robil muziku s bratmi z kmeňov Huicholov a Tarahumarov," uviedol v rozhovore pre mexické médiá Santana, pochádzajúci z mexického štátu Jalisco. Podľa neho by to mala byť hudba spred príchodu Krištofa Kolumba do Ameriky.

Hoci spevák a gitarista už dlhý čas žije v Kalifornii, stále podľa vlastných slov zostal Mexičanom. "Mám v sebe svetlo. A keď sa spojím so svojím svetlom, som väčším Mexičanom než ktokoľvek iný," podčiarkol Santana.

A či už má koncert v Jeruzaleme alebo Tokiu, reprezentuje Mexiko lepšie než hocikto iný. "Nikdy nezabudnem, že som Mexičanom," zdôraznil Carlos Santana.