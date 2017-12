Mig 21 opäť na Slovensku

V bratislavskom klube Babylon v piatok večer zaznejú hity českej kapely MIG 21 z jej nového albumu Pop pop pop a z dvoch predchádzajúcich Snadné je žít a Udělalo se nám jasno.

Skupina s lídrom Jiřím Macháčkom (v strede). FOTO - UNIVERSAL MUSIC



Bratislava sa stala desiatym z jedenástich miest v koncertnej šnúre kapely, ktorá v pondelok večer vypredala pražskú Lucernu, kde sa po boku speváka Jiřího Macháčka zaskvel ako spevák aj herec Jiří Bartoška.

Popri Bartoškovi, populárnom riaditeľovi karlovarského filmového festivalu, majú blízko k filmu aj traja stáli hráči Migu. Jiří Macháček stál pred niekoľkými dňami na udeľovaní výročných filmových cien Český lev po boku tvorcov víťazného tímu snímky Horem pádem, kde stvárnil hlavnú mužskú postavu futbalového fanúšika.

Lev mu tentoraz, na rozdiel od úspechu v Samotároch, unikol, ale nečakane ho získal ďalší člen skupiny Pavel Hrdlička za strih vo filme Mistři. A Tomáš Poláček, gitarista, spevák a autor hudby kapely Mig 21 tvorí filmovú hudbu - minulý rok ozvučil snímku Pánska jízda a v týchto dňoch dlhoočakávanú grotesku Tomáša Vorla Skřítek.

Album Pop pop pop, ktorý vznikol už na jeseň minulého roku, je tretím štúdiovým projektom pätice pražských muzikantov, ktorý opäť nepostráda typický migovský nadhľad, kde je hravá konštrukcia povýšená na princíp. Album obsahuje dvanásť piesní, z ktorých song Vlajky vlají už poznajú aj slovenskí televízni diváci vďaka vydarenému videoklipu.

K tomu, ako kapela vníma už takmer prežité turné, konštatuje frontman Jiří Macháček, že " to bolo bez preháňania naše najlepšie. Už sme sa naučili viac akordov, viac sme sa zohrali, bubeník už trafí blanu bubnu hneď na prvýkrát, a ja už nehrám na jednu nafukovaciu gitaru, ale na tri. Diváci boli fantastickí, sú vlnou, ktorá nás nesie do neba."

Na otázku, čo môže očakávať slovenské publikum zajtra večer, Macháček hovorí: "Konečne prídeme do Bratislavy nielen s hudbou, ale aj s vizuálnymi projekciami. Vezieme so sebou obrovskú gigamegatelevíziu s tromi obrovskými nestlačiteľnými gombíkmi. Je to svetelný minipark žiarivkovito-halogénového typu s progresívnym reproduktorovým šasí."

Skladateľ Tomáš Poláček zas sľubuje, že si poslucháči užijú viac skladieb, postavených na zvuku akustickej gitary. "To sme predtým nemali. Mám pocit, že naša kapela hrá teraz najlepšie ako kedy hrala."

Pondelkové vystúpenie Bartošku v Lucerne, ktorý do Bratislavy nepríde, zhodnotil Macháček slovami, že herec "bez preháňania získal najväčší aplauz. A tým, ako sa zmocnil náročného partu "vrnvrn-drdrdrn" v piesni Malotraktorem akoby mávnutím kúzelného prútiku zmenil v okamihu tvár českej populárnej hudby."