Berryová musí odpovedať na investigatívne otázky adoptívnej dcéry

Los Angeles 17. marca (TASR) - Kedykoľvek médiá spoja meno oscarovej herečky Halle Berryovej (38) s nejakým mužom, ozve sa jeden "investigatívny hlas".

17. mar 2005 o 10:00 TASR

Ten nepatrí nikomu inému, ako herečkinej adoptívnej dcére Indii, ktorá ihneď svoju nevlastnú matku bombarduje telefonátmi a e-mailami s žiadosťou o vysvetlenie.

Herečka si Indiu adoptovala ešte počas manželstva s jej otcom - Ericom Benetom. Aj keď sa neskôr rozviedli, s 13-ročnou adoptívnou dcérou sú v úzkom kontakte.

Keď Berryovú naposledy odfotili s hercom Michaelom Ealym a pod fotku dopísali, že s ním chodí, vyvolalo to spŕšku telefonátov a e-mailov od podozrivej fanúšičky menom India. "India mi telefonovala a vraví: Čo je zač ten Michael Ealy? Tú istú otázku mi položila v maili. Musela som jej vysvetliť, že je to len môj kamarát a médiá to dali do úplne iného kontextu," objasnila Berryová.

