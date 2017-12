Japonský animovaný blockbuster mieri do USA

17. mar 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA/AFP) - Po tom, čo do kín pritiahol viac ako 14 miliónov divákov doma, mieri japonský animovaný blockbuster Howlov pohybujúci sa zámok do amerických kín. Film oscarového animátora Hayaoa Miyazakiho, ktorý je druhým najväčším hitom v celej japonskej filmovej histórii, už mal veľký úspech aj vo Francúzsku a Južnej Kórei.

Film, ktorý je založený na detskej fantazijnej novele od britskej autorky Diany Wynne Jonesovej. Rozpráva príbeh 18-ročnej Sophie, ktorú bosorka premenila na starú ženu. Aby sa Sophie vrátila do svojej normálnej podoby, musí ísť do pohybujúceho sa zámku, ktorý je plný magických prekvapení. Zámok stráži šarmantný, ale tajomný čarodejník Howl, do ktorého sa Sophie zamiluje.

V anglickej verzii filmu Sophie nahovorí britská herečka Jean Simmonsová. Howlovi hlas prepožičia nový predstaviteľ Batmana Christian Bale a bosorku stvárni 80-ročná filmová legenda Lauren Bacallová. Okrem nich budú vo filme účinkovať aj herci Billy Crystal a matka Gwyneth Paltrowej Blythe Dannerová.

Na anglickej verzii filmu bude spolupracovať aj režisér amerického animovaného hitu Peter Docter. Film bude mať premiéru 10. júna v Los Angeles, New Yorku a San Franciscu. V ďalších 60 amerických mestách bude mať premiéru o týždeň neskôr.