Elvisa Presleyho by možno zachránila láska

17. mar 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Život rockového kráľa Elvisa Presleyho by sa možno uberal iným smerom, keby sa naplnila jeho dávna láska z roku 1966. Osem mesiacov pred jeho svadbou s Priscillou Beaulieu spoznal britskú herečku Barbaru Wotliovou. Mladé dievča, ktorému legendárna postava z filmu Kleopatra Elizabeth Taylorová predpovedala hviezdnu budúcnosť a kráľa rock and rollu zoznámil istý americký producent. Ako uvádza ruský internetový portál sem40.ru, Elvis videl väčšinu filmov, v ktorých si mladá žena zahrala a bol ňou taký očarený, že ju pozval do domu svojho priateľa v Malibu. Podľa spomienok Barbary Wotliovej tam spolu prežili krásny románik. "Pili sme víno na verande, rozprávali sa o hudbe."

V tom čase sa už Elvis stretával so svojou budúcou ženou Priscillou Beaulieu, s ktorou má dcéru Lisu Marie a Barbara si toho bola vedomá. Ako ďalej uvádza ruský internetový portál, mladá Britka však zo zamilovanosti rýchlo vytriezvela. "Keď sme sa prechádzali po pláži, množstvo ľudí sa Elvisovi prihováralo. Uvedomila som si, že so slávnym človekom by som sa pokojného rodinného šťastia nikdy nedočkala." Keď ju potom neskôr Elvis požiadal o ruku, odmietla ho. "Nechcela som zostať v tieni slávneho Elvisa Presleyho, ale túžila som po vlastnej kariére." Podľa pamätníkov sa Britka po smrti legendárneho rockového kráľa však neustále utápala v otázkach, ako by sa jeho život uberal, keby tú noc v Malibu s jeho požiadavkou súhlasila.

Elvis Presley zomrel 16. augusta roku 1977 vo svojom dome v Graceland v štáte Tennesse. Príčinou smrti bolo zlyhanie srdca po užití veľkého množstva liekov. Legenda zvaná Elvis však neustále žije. Kráľ rocku má milióny napodobňovateľov a jeho meno zarába mnohým firmám ročne desiatky miliónov korún.