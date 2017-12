Finalisti zaspievajú dve piesne, vystúpia s nimi aj kapely

17. mar 2005 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Každý finalista SuperStar odspieva v piatok až dve skladby. Jedna bude od legendárnej kapely Beatles a druhá od kráľa rokenrolu Elvisa Presleyho. Finalisti by sa mali objaviť na pódiu v oblečení, ktoré je pre dané roky charakteristické. Na javisku však opäť nebudú sami, pretože im spoločnosť budú robiť až dve kapely. Počas skladieb od Beatles im doprovod bude robiť skupina The Chrobaky, v ktorej sa stretli hudobníci Matej Petovič, Pavel Petrovič, Tomáš Mačica a Matej Budjač. Hity od Elvisa odohrá skupina Elvis Presley Revival Band, v ktorej sa predstavia Vladimír Lichnovský, Martin Hrček, Radek Heryán, Roman Štefan a Ladislav Šumánek.

Finalisti sa zhodli, že sú im bližšie songy od Beatles, od Elvisa poznajú zväčša iba najznámejšie hity. "Veľmi sa teším na Beatles, sú to pesničky, ktoré počúvali moji rodičia. Už som nacvičoval aj s kapelou a veľmi som si s nimi rozumel," povedal Tomáš Bezdeda pre agentúru SITA. Spoluprácu s kapelami si pochvaľuje aj Katka Koščová. "Sú to zlatí chalani a dobre sa mi s nimi spievalo," reaguje Katka. Z piatkového finálového večera má však trochu obavy. "Dúfam, že to nedopadne ako kolo s hitmi zo 70. rokov, lebo aj toto sú staršie pesničky, ktoré nepoznáme dobre," zhodnotila finalistka. Robo Mikla prezradil, že k Beatles nemá práve vrúcny vzťah. "Mne ten zvuk Beatles pripadá strašne suchý," komentuje Robo.