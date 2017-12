Americkej raperke hrozí niekoľko rokov väzenia za krivú prísahu pred súdom

18. mar 2005 o 11:00 TASR

New York 18. marca (TASR) - Rapovej kráľovnej LilďKim hrozí niekoľko rokov väzenia za krivú prísahu pred federálnou porotou v New Yorku, ktorej sa dopustila s úmyslom chrániť svojich priateľov, zapletených do streľby pred rozhlasovou stanicou v roku 2001.

Dvadsaťdeväťročnú speváčku s občianskym menom Kimberley Jones usvedčili v troch bodoch obžaloby z krivej prísahy a v jednom bode zo sprisahania. Oslobodili ju však spod obžaloby z marenia výkonu spravodlivosti. Lilď Kim počas vynesenia rozsudku 24. júna hrozí päť rokov za každý bod obžaloby, z ktorého ju uznali vinnou.

Prípad siaha do roku 2001, keď došlo k prestrelke pred rozhlasovou stanicou v New Yorku. Do streľby sa zapojili členovia jej blízkeho okolia s príslušníkmi konkurenčného rapového klanu Capone N-Noreaga. Pri incidente utrpel jeden muž zranenia.

Lilď Kim pred súdom pod prísahou uviedla, že počas prestrelky nezaznamenala na mieste prítomnosť dvoch jej blízkych priateľov. Na fotografiách bezpečnostnej služby rozhlasovej stanice však bola speváčka s týmito dvoma mužmi zreteľne zachytená. Oboch mužov uznali vinnými z nepovoleného držania zbrane.

Víťazka ceny Grammy z roku 2001 by bola prvou prominentnou ženskou raperkou, ktorá by šla za podobný čin za mreže. U jej mužských kolegov z radov amerických raperov je to však už pomerne bežná záležitosť.

Speváčka v reakcii na výrok poroty netajila, že ju verdikt sklamal. "Každopádne som však bola oslobodená z najťažšieho obvinenia, marenia výkonu spravodlivosti. Počas celého svojho života som vždy žila s nepriazňou osudu, naďalej však budem žiť s vierou a robiť dobro pre moju rodinu, priateľov a fanúšikov," uvádza sa vo vyhlásení Lilď Kim.