Slovenská premiéra tvorcov Galilea nesklamala

18. mar 2005 o 9:33 SITA

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Prvá slovenská premiéra najúspešnejšieho českého muzikálu roka 2003 prebehla podľa hercov, divákov i tvorcov, ktorí sa jej zúčastnili bez problémov. "Bolo to zaujímavé, príjemné, publikum bolo skvelé,” vyjadril sa po predstavení Petr Muk, ktorý sa zhostil hlavnej úlohy - slávneho Galilea. Sabina Laurinová, ktorá sa predstavila ako Galileova láska Mia predpokladá, že 2. premiéra v piatok bude ešte lepšia. "Bolo to veľmi príjemné. V piatok to bude ešte lepšie, lebo vo štvrtok sme si ešte trochu ohmatávali priestory. Ja som totiž prišla až vo štvrtok. Musím ale povedať, že publikum nás prijalo, tak čo viac si môžeme želať," pochvaľovala si premiéru Laurinová.

Mukovi síce život skomplikovali technické problémy s mikroportom, ktorý odmietol spolupracovať, ale skúsený spevák nestratil duchaprítomnosť a rýchlo sa s tým vyrovnal. Všetci herci však zhodne tvrdili, že si museli trochu zvykať na veľký priestor. "Pre nás vzhľadom na to, že sme toto predstavenie hrávali v priestore, ktorý je tak pre 500 ľudí, je to zmena. Aj keď ja ten Istropolis poznám. Hrali sme tu ešte so Shalomom, vystupovali s Boyom Georgeom v roku 1994. Ten priestor je veľký a človeka donúti k inému spôsobu hrania, k väčším gestám. Istropolis je taký celkom veľký kulturák," vysvetlil komplikácie s veľkým priestorom Muk. Pôvodná výprava by sa podľa tvorcov na bratislavské javisko vmestila približne sedemkrát. Obavy riaditeľa pražského divadla Kalich Michala Kocourka, že sa im nepodarí vytvoriť atmosféru ako v ich malom divadielku, sa ale nakoniec nepotvrdili.

V hlavných úlohách na prvom slovenskom predstavení videli diváci skutočne hviezdne obsadenie: v úlohe pomstychtivej Giany Di Medici žiarila Ivana Chýlková, Josef Laufer si zahral Galileovho dobrodinca a neskôr nepriateľa pápeža Urbana VIII, ako Giordano Bruno sa v Istropolise predstavil Bohouš Josef, Mariu si zase zahrala obľúbená speváčka Petra Janů, ako nekompromisný Galileov nepriateľ otec Inchofer divákov potešil Josef Vojtek. Všetci si preto mohli muzikál plný hviezd na oblohe i javisku vychutnať do posledného dychu.

Predstavitelia agentúry Promotion, ktorá predstavenie na Slovensko priniesla, pre agentúru SITA prezradili, že produkcia plánuje obsadenie postupne doplniť o niekoľkých slovenských protagonistov. Istý je už napríklad Marián Grexa. Ako povedali, od apríla by sa malo do predstavení postupne zapojiť aj slovenské company. Po predstaveniach v Bratislave, Španielsku a Francúzsku sa herci na jeseň vrátia na Slovensko, presnejšie do Košíc.