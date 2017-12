Americký herec Bruce Willis oslávi päťdesiatku

18. mar 2005 o 10:24 TASR

Hollywood 18. marca (TASR) - Zatiaľ bez Oscara, ale so Zlatým glóbusom a dvoma oceneniami Emmy sa dožíva 50 rokov americký herec Bruce Willis - vlastným menom Bruce Walter Willison. Narodil sa 19. marca 1955 na vojenskej základni USA v Nemecku v Idar-Obersteine.

Miesto narodenia budúcej filmovej hviezdy súviselo s pôsobením otca v ozbrojených silách USA. Po strednej škole v malom mestečku Carneys Point v New Jersey sa chcel profesionálne venovať svojej celoživotnej záľube - hre na fúkaciu harmoniku. Snažil sa uchytiť po odchode z rodičovského domu ako najstarší zo štyroch súrodencov predovšetkým v manuálnych zamestnania, aby sa nakoniec v roku 1977 rozhodol študovať na hereckej škole Montclair State College v New Jersey, ktorá mu neskôr udelila čestný doktorát. Odtiaľ sa presídlil do New Yorku, aby si vyskúšal svoje schopnosti v rozhlasových hrách tamojších staníc a v divadlách na Broadway.

Na striebornom plátne sa prvýkrát Willis objavil v malých úlohách v Prvom smrteľnom hriechu s Frankom Sinatrom a Fay Dunawayovou a Rozsudku s Paulom Newmanom. Hviezdnu kariéru nastúpil až po úspechu TV seriálu Miami Vice, kde hral protipól úspešným policajtom. Za úlohu romantického detektíva v TV seriáli Mesačný svit získal v roku 1987 cenu Emmy. Do sveta Hollywoodu razantne vstúpil po boku Kim Basingerovej vo filme Schôdza naslepo. Kariéru Brucea Willisa tvoria mnohé komerčne veľmi úspešné filmy, na začiatku to bol predovšetkým Predátor, Hon na ponorku, Posledný akčný hrdina a predovšetkým tri diely Smrtonosnej pasce.

Filmografiu si v nasledujúcich rokoch obohatil aj hlavnými rolami vo filmoch Hudson Hawk a Posledný skaut. Úspešným bol nielen v úlohe boxera v Tarantinovom Pulp Fiction, ale aj v Dvanástich opiciach a sci-fi Piaty element. Obdivovateľov si získal aj za svoje výkony vo filmoch Posledný zostáva, Šakal, Mercury, Armagedon, Farby noci. Z posledného obdobia sú to predovšetkým filmy Šiesty zmysel, Môj sused zabijak, Vyvolený, Banditi a z roku 2002 je film Hartová vojna.

Z manželstva z herečkou Demi Moorovou má tri deti, ktorým dali exotické mená Rumer Glenn (1989), Scout Laurie (1991) a Tallulah Belle (1994). S hereckými kolegami Arnoldom Scharzeneggerom a Sylvesterom Stallonom si založili sieť podnikov po celom svete Planet Hollywood.