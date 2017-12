Gazdiná z Neverlandu vypovedala proti spevákovi

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Kiki Fournierová, bývalá gazdiná z ranču Neverland, kde sa mali odohrávať stretnutia speváka Michaela Jacksona s deťmi vo štvrtok vypovedala, že v sídle niekoľkokrát videla opité deti. Alkohol mal podľa jej výpovede spôsobiť to, že deti sa obťažovaniu nebránili a s Jacksonom vo všetkom spolupracovali. Podľa jej slov podával spevák deťom víno v plechovkách od nealkoholických nápojov a nazýval to Ježišova šťava. Fournerová pracovala na ranči viac ako desať rokov, presne od roku 1991 do roku 2003.

Svedkyňa sa vyjadrila, že nikdy nechcela pútať pozornosť médií, ale keďže sa objavil tento prípad, rozhodla sa svedčiť. Vzhľadom na vážnosť situácie to považuje za svoju povinnosť.

Prvý škandál s Jacksonom a zneužívaním detí sa rozpútal v roku 1993. Vtedy už Fournierová v Neverlande pracovala a pamätá si aj na deti, ktoré ho navštevovali. Medzi nimi bol napríklad aj herec Macaulay Culkin, známy z filmov Sám doma. Všetky deti, ktoré za tie roky ranč navštívili, boli vo veku od desať do trinásť rokov a na všetkých z nich sa po čase začali prejavovať zmeny v správaní. Chlapci vraj zvykli byť milí a slušní, no neskôr robili neporiadok a správali sa drzo a arogantne. Jackson vraj od nich nevyžadoval žiadnu disciplínu. Do ich správania zasahoval iba vtedy, keď sa začali byť pre jedlo, alebo viedli vojny o sladkosti. Okrem toho, že svedkyňa videla opité nielen deti, v ich prítomnosti zvykol popíjať aj Jackson.