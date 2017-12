Careyová tvrdí, že jej nechýba sex aj keď nemá žiadneho partnera

Los Angeles 18. marca (TASR) - Americká speváčka Mariah Careyová si užíva voľnosť v súkromnom živote a ako tvrdí, sex jej nechýba, aj keď nemá stáleho ...

18. mar 2005 o 14:00 TASR

Los Angeles 18. marca (TASR) - Americká speváčka Mariah Careyová si užíva voľnosť v súkromnom živote a ako tvrdí, sex jej nechýba, aj keď nemá stáleho partnera.

Speváčka sa nechala počuť v rozhovore pre časopis America, že aj keď jej to väčšina ľudí neverí, až do svojich 23. narodenín čakala s prvým sexuálnym stykom na "toho pravého". Jej zámerom bolo zostať pannou až do svadby a ani v súčasnosti nie je typom ženy, ktorej život by bol založený na tejto aktivite.

"Nikdy som nebola poháňaná potrebou vystriedať veľa partnerov. Vždy som sa sústredila na úplne iné veci," vysvetlila Careyová.

Pritom pred dvoma rokmi sa v médiách posťažovala, že si nemôže nájsť "vhodného" partnera a že za svoj život ich mala len troch. Tridsaťpäťročná hviezda vtedy prezradila, že jej posledným partnerom bol mexický spevák Luis Miguel, s ktorým sa rozišla v roku 2001 a odvtedy s nikým nič nemala.

"Vydala som sa za Tommyho Mottolu, po rozchode s ním som žila s americkým futbalistom Derekom Jeterom a nakoniec som chodila so spevákom Luisom Miguelom," dodala.