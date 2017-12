Matt Damon uvažuje o treťom pokračovaní agenta Bournea

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Americký herec Matt Damon rozprúdil dohady o treťom pokračovaní úspešnej série o agentovi Jasonovi Bourneovi. Ako však povedal, nepredpokladá, že by tretia časť bola na motívy ...

18. mar 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Americký herec Matt Damon rozprúdil dohady o treťom pokračovaní úspešnej série o agentovi Jasonovi Bourneovi. Ako však povedal, nepredpokladá, že by tretia časť bola na motívy tretieho románu spisovateľa Roberta Ludluma, ako predchádzajúce dve časti. "S prípravou pravdepodobne začneme tak o rok a pol. Všetci, ktorí spolupracovali na prvých dvoch častiach, už súhlasili s pokračovaním, no nie skôr, než budeme mať dobrý scenár," povedal herec pre Sky News.

Prvý film Agent bez minulosti zaznamenal obrovský úspech rovnako ako i jeho minuloročné pokračovanie Bournov mýtus, ktoré získalo ocenenie Empire Award za najlepší film. "Ak urobíme tretie pokračovanie, bude musieť byť rovnako dobré ako prvé dve časti. Ak to nebude možné, necháme to radšej tak," dodal herec, na Slovensku známy i z filmu Dobrý Will Hunting.