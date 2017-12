Viac nebude kritizovať Beyonce, lebo nechce skončiť v rieke

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Hudobník Moby skritizoval speváčku Beyonce Knowlesovú, pretože sa spolu s módnym návrhárom Tommym Hilfigerom rozhodla pripraviť a uviesť na trh novú značku parfumu. Knowlesovú ...

18. mar 2005 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Hudobník Moby skritizoval speváčku Beyonce Knowlesovú, pretože sa spolu s módnym návrhárom Tommym Hilfigerom rozhodla pripraviť a uviesť na trh novú značku parfumu. Knowlesovú obvinil, že chce Hilfigerovi poskytnúť svoje meno ako značku jeho nového parfumu True Star. "Nerozumiem, prečo tak veľa známych ľudí prepožičiava svoje meno ako značku," povedal Moby, ktorý zároveň dodal, že nechápe, prečo niekto ako Beyonce takéto veci robí, keď na to nie je odkázaná. "Akoby jej nestačilo to, čo má," komentoval speváčkino rozhodnutie Moby. Hudobník sa už k veci nemieni vyjadrovať a ani na Beyonce inak slovne útočiť. Podľa jeho vlastných slov by to nedopadlo dobre aj vzhľadom k tomu, že speváčka chodí s raperom Jay-z-om a jeho obchodným partnerom je vplyvný producent Damon Dash. Moby povedal, že jeho telo by sa mohlo jedného dňa nájsť na dne rieky Hudson. Moby je známy aj vďaka jeho častým útokom voči raperovi Eminemovi.