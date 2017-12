Robo Mikla sa dnes večer v STV naživo už neobjaví

18. mar 2005 o 15:01 SITA

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Kontroverzný Robo Mikla, ktorý dnes odstúpil zo súťaže Slovensko hľadá SuperStar, sa podľa PR manažéra projektu Petra Kaveckého dnes večer na obrazovke naživo neobjaví. Diváci ho však budú môcť vidieť v dokrútkach. Spievať nebude ani pieseň šiestich finalistov Teraz je ten správny čas, povedal Kavecký.

Mikla už od začiatku vysielania SHS ľudí priťahoval alebo odpudzoval a na Slovensku sa vytvoril tábor jeho fanúšikov, ale aj odporcov, ktorí čakali kedy vypadne. V minulosti o sebe povedal, že sa narodil vo väzení, čo nie je možné, pretože v čase Miklovho narodenia sa pôrody vo väzniciach zakazovali. Neskôr médiami prebehla spáva, že Mikla sa po domovskom Žiari nad Hronom prebehol dvakrát iba v Adamovom rúchu. Beh nahého Miklu z baru do baru je výsledok stávky s kamarátmi, ktorú prehral. V jednom z rozhovorov Mikla povedal, že sa cítil vždy ako pankáč. Na hlave nosil kohúta a vlasy si priebežne prefarboval na zeleno, modro, či fialovo. Svoju extravagantnosť ukázal Slovensku aj v jednom z finálových kôl SHS, keď na pódiu spieval bosý, oblečený iba v obrovskom kožuchu. Porotca Julo Viršík sa na jeho adresu v onen večer vyjadril, že v SHS sú tri skupiny ľudí a to speváci, speváčky a Robo Mikla. Ostrej kritike ho podroboval celý čas aj Habera, ktorý povedal, že by bolo férové, keby už niečo zaspieval. Jeho výkon v jednej z častí považoval za slabú nedeľnú chvíľku poézie. Sám Mikla často so svojimi výkonmi tiež nebol spokojný.

Bývalý finalista, ktorého telo zdobí veľké tetovanie, sa agentúre SITA posťažoval, že nemá žiadne súkromie, stále mu zvoní telefón a prichádzajú sms správy od neznámych ľudí. Svojsky sa Mikla správal k fanúšikom. Tých, ktorí začali obliehať hotel, kde sú súťažiaci ubytovaní, vyhodil so slovami, že potrebuje mať pokoj, keď je na záchode. Mikla, ktorý sa prezentoval škandálom zo silvestrovskej noci, keď sa opil, predvádzal nahý a rozbíjal si fľaše o hlavu, sa musí zmieriť s odchodom. Jeho neštandardné správanie vyvrcholilo vo štvrtok, keď na tlačovej konferencii ukázal niektorým novinárom holý zadok.

Dnes večer na pódiu Národného tenisového centra v Bratislave vystúpia poslední štyria účinkujúci a diváci budú hlasovať ako vždy. Po dnešnom večere zostanú v súťaži iba traja zo štvorice Martina Šindlerová, Katka Koščová, Zdenka Predná a Tomáš Bezdeda. Či STV súťaž Slovensko hľadá SuperStar o jedno pokračovanie skráti alebo sa s problémom vyrovná inak, rozhodne manažment televízie.

