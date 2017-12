50 cent sa nahneval na Jacksona za to, že s ním nechce hrať

18. mar 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Raper 50 Cent sa nahneval na Samuela L. Jacksona za to, že s ním nechce spolupracovať na jeho novom semiautobiografickom filme Hustlerova ambícia. Jackson, ktorý hral napríklad s raperom LL Cool J-om v trileri o žralokoch Deep Blue Sea, sa vyjadril, že nechce hrať s neskúsenými hercami. "Títo ľudia si myslia, že stoja za to, aby ste im venovali svoj čas. Ja si to nemyslím. Možno ak by 50 Cent urobil päť filmov a preukázal by trocha talentu, tak by som o tom porozmýšľal," povedal Jackson. 50 Cent si však myslí, že Jackson odmietol jeho ponuku preto, lebo všetku slávu by zožal on. "Ak tvrdí, že nechce pracovať s raperom, tak to znamená, že by nemal pracovať ani s Willom Smithom, Queen Latifah alebo Ice Cubom. Je to celé o tom, že nechce hrať druhé husle. Ľudia by totiž prišli na tento film len kvôli mne a to on nedokáže zniesť," uviedol 50 Cent pre denník Daily Mirror. "Ak mám byť úprimný, ani som si nevedel predstaviť, či by v tom filme mohol hrať niečo iné ako môjho starého otca," dodal.