Tata Bojs ako favorit českých hudobných cien Anjel nesklamali

Praha/Ostrava 19. marca (TASR) Hudobná skupina Tata Bojs dnes večer v ostravskej ČEZ Aréne potvrdila úlohu favorita českých hudobných cien Anjel. Z piatich ...

20. mar 2005 o 0:17 TASR

Praha/Ostrava 19. marca (TASR) Hudobná skupina Tata Bojs dnes večer v ostravskej ČEZ Aréne potvrdila úlohu favorita českých hudobných cien Anjel. Z piatich nominácií kapela vyťažila štyri ceny v podobe sošky Anjela. Dve sošky získala aj prvá česká SuperStar Aneta Langerová. Rovnako dobre obstál spevák Dan Bárta.

Rocková formácia Tata Bojs, s ktorou na platni Nanoalbum spolupracovala aj slovenská speváčka Linda Hammelová, na základe hlasov takmer štyroch stoviek českých akademikov získala okrídlené sošky ako najlepšia skupina, za najlepšiu rockovú platňu, za najlepší videoklip (k pesničke Virtuální duet) a za najlepšiu zvukovú nahrávku roku 2004.

SuperStar Aneta Langerová akademikov presvedčila ako objav aj ako najlepšia speváčka roku 2004. Na Langerovú nestačila ani Lucie Bílá, ktorá v súťaži uspela doteraz už šesťkrát.

Dan Bárta zvíťazil v kategórii spevák roka už po ôsmy raz a zabodoval aj so skladbou On My Head (z filmu Snowboarďáci).

V kategórii pop sa porotcom najviac pozdávala platňa Mikrokosmos skupiny Kryštof a za najlepšie DVD sošku anjela získala skupina Monkey Business. Do siene slávy uviedli in memoriam Zuzanu Navarovú.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) ari