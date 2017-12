Slávna Angelika svoju predstaviteľku uväznila

BRATISLAVA/FRANCÚZSKO 20. marca (SITA) - Legendárna postava Angeliky, kultového francúzskeho filmu zo šesťdesiatych rokov, ktorú stvárnila Michéle Mercierová, svojej predstaviteľke šťastie nepriniesla.

20. mar 2005 o 8:14 SITA

Uvádza to oficiálna webová stránka herečky www.michelemercier.ht.st. Nielen že Michele všetci vnímali ako Angeliku, ešte aj jeden z jej manželov, s ktorým sa zoznámila v Amerike, kam odišla, aby sa stala producentkou, ju miloval ako túto filmovú hrdinku. Nosil ju na rukách a zahŕňal kvetmi, lenže po troch rokoch si uvedomil, že Michele nie je jeho vysnívaná princezná z plátna a s Francúzskou sa rozišiel. Po roku 1984 sa Michele na celých 14 rokov odmlčala. Neskôr si zahrala vo filme La Rumbera. Roku 2002 vydala knihu s názvom Ja nie som Angelika, ako protest proti vnímaniu jej osoby okolím. Aj keď Michéle už asi nikdy nevymizne z povedomia ľudí ako krásna Angelika, stále túži a verí, že sa raz opäť ocitne na striebornom plátne a zažije úspech, slávu a ocenenie. Ako sama povedala: "Keď som bola mladá, bola som šťastnejšia. Teraz však môžem svetu ponúknuť viac. Chcem a potrebujem obrazovku".

Úlohu legendárnej Angeliky dostala roku 1964. Ako sama Michéle povedala: "Keď som otvorila knihu Angelika - markíza anjelov, vedela som, že hlavná hrdinka je ako ja a ja som ako ona. Ako ďalej uvádza web stránka, táto nádherná úloha však bola jedinou a poslednou veľkou rolou pre herečku, ktorá mala pred sebou hviezdnu kariéru. S Robertom Hosseinom, ktorý stvárnil jej manžela Joefreya, nakrútila ďalších päť pokračovaní a jej hviezda začala pomaly zhasínať. Žiaden film totiž už slávnu Angeliku nezatienil a Michele sa do pamäti ľudí navždy zapísala ako táto nádherná bojovníčka za lásku, uzatvára web stránka.

Francúzka, ktorá sa narodila 1. januára roku 1939 ako Jocelyne Yvonne Reneé, túžila v detstve stať sa tanečnicou. Prihlásila sa do baletnej školy, kde chvíľu zotrvala. V pätnástich rokoch dostala malú úlohu vo filme, kde si zahrala po boku francúzskeho herca Mauricea Chevaliera. Ten jej predpovedal úspešnú kariéru. O dva roky neskôr Michéle odišla do Paríža študovať balet. Keď sa vrátila domov na prázdniny, stretla režiséra Denisa de La Patelliérea, ktorý v tom čase nakrúcal film, do ktorého ju obsadil. Tak sa opäť dostala k filmu, uvádza sa na stránke. O niečo neskôr sa Michéle vydala. Jej vyvoleným sa stal André Smagte, ktorého volala William, pretože jej pripomínal amerického herca Williama Holdena (Vidiecke dievča, Lev). Lásku pri ňom však nenašla, keďže bol silný alkoholik, ktorý jej kradol peniaze.