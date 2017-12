Premiéru Rebelov si Tweens-ky "rozdelili"

Bratislava 20. marca (TASR) - Premiéru muzikálu Rebelové uviedlo v sobotu večer v prvej premiére bratislavské divadlo Nová scéna.

20. mar 2005 o 13:52 TASR

V multimediálnej show, ktorú po úspechoch v pražskom divadle Broadway priniesli tvorcovia aj na Slovensko, sa v hlavnej úlohe maturantky Terezy predstavili v sobotu obidve sestry Nízlové. Dvojičky známe aj ako spievajúce duo Tweens hrali aj v susedných Čechách a slovenskú premiéru si spravodlivo rozdelili. Kým Veronika hrala a spievala live prvé dejstvo, Daniela prišla na scénu v druhej polovici. "Kvôli mikrofónu sa nedalo, aby sme sa striedali po výstupoch," vyvrátila Daniela hneď po premiére zákulisné chýry o tom, že sa len ťažko rozoznateľné dvojičky striedali počas predstavenia častejšie. Jednu výnimku ale predsa len sestry urobili. Na konci druhého dejstva, keď už nepotrebovali mikrofón, si Veronika v jednej scéne zahrala "smútiacu" Terezu. "V prvom dejstve som hrala takú rozbláznenú maturantku, tak sme si to vymenili," priznali s úsmevom dvojičky, ktoré však hrali spoločne len pri príležitosti premiéry. V budúcnosti každá odohrá celé svoje predstavenie a v hlavnej postave sa bude s nimi alternovať aj herečka Miroslava Partlová.

S premiérou bol v sobotu spokojný aj samotný režisér Filip Renč. "Dnes to vyšlo na sto percent. Premiéra prebehla veľmi dobre po hereckej aj technickej stránke. Som na nich pyšný a hrdý na to, že som tu mohol pracovať," povedal po premiére Renč, ktorý bol mimochodom aj režisérom známej filmovej verzie Rebelov.

Muzikál, ktorý sa odohráva v roku 1968, je plný už známych hitov ako napríklad Š.Š.Š, Řekni, kde ty kytky jsou, Já budu chodit po špičkách. Všetky sú v pôvodnej, českej verzii. V hovorených dialógoch však na rozdiel od pražskej verzie počuť na bratislavskej scéne slovenčinu, ale niekedy aj češtinu. "Myslím si, že je to úplne jedno, pretože je to muzikál o vtedajšej našej dobe. Vôbec som to neriešil. Niektorí herci sú už z Prahy naučení hovoriť svoje texty v češtine. Noví zase v preklade do slovenčiny. Keďže bola ale vtedy československá federácia, tak je to úplne jedno a každý hovorí, ako mu je to prirodzenejšie," povedal Renč. Nízlové si zvolili slovenčinu. "Náš herecký otec je zo Slovenska a bolo by zvláštne, keby on hovoril po slovensky a my po česky," podotkli dvojičky, ktoré to po mnohých predstaveniach v češtine nemali pri učení textov veľmi ľahké. "Bolo to dosť náročné. Český text sme mali totiž tak v hlave, že zo začiatku sme si plietli slovíčka. Už je to ale v pohode," dodali s úsmevom.

Hlavnú mužskú úlohu alternujú v slovenskej verzii Ján Slezák a Robert Halák. V predstavení Novej scény možno ďalej vidieť Zuzanu Tlučkovú, Karola Čálika, Juraja Ďurdiaka, Pavla Topoľského, českého herca Jaromíra Noseka a ďalších.