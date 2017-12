Popradská televízia si priniesla z Martina prvenstvo za spravodajstvo z Tatier

Poprad 20. marca (TASR) - Televízia Poprad získala prvé miesto v kategórii spravodajstva na víkendovej súťažnej prehliadke tvorby regionálnych televízií v Martine za reportáž Apokalypsa v Tatrách. Podpísali sa pod ňu redaktor Marek Vnenčák a kameraman Juraj Goláň. Odborná porota ocenila autentické spracovanie príspevku o tom, ako prvé hodiny po novembrovej ničivej víchrici prežívali Tatranci a záchranári.

"Ocenenie ma teší, ale beriem ho predovšetkým ako záväzok do budúcnosti, keďže v televízii pracujem iba dva roky," povedal Vnenčák pre TASR. Zdôraznil, že na udalosti z 19. novembra nezabudne nikdy. "Začali sme nakrúcať ešte počas vyčíňania veternej smršte. Mali sme šťastie, že nás padajúce stromy nezablokovali uprostred cesty," zaspomínal na rušný víkend ocenený redaktor. Prezradil, že do Tatier sa vybral síce vo vetrovke, ale pod ňou mal iba tričko. Rukavice, šál a čiapka zostali doma. "Bola to tvrdá skúška. O to viac som chápal pocity záchranárov, ktorí strávili v tvrdých podmienkach množstvo hodín pri záchrane ľudí a majetku," uviedol Vnenčák. Dodal, že v Martine súťažilo v piatich kategóriách 31 účastníkov s 88 príspevkami.