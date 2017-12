Mel C by si rada zahrala v muzikáli o Spice Girls

Londýn 20. marca (TASR) - Speváčka Melanie Chisholmová, alias Mel C, by si rada zahrala v muzikáli o Spice Girls, píše britský denník The Sun.

20. mar 2005 o 18:05 TASR

"Bolo by to fantastické. Soundtrack by bol vynikajúci a rada by som si zahrala," tvrdí.

Niekdajšia Sporty Spice zároveň kategoricky odmietla všetky dohady o tom, že spajsky pripravujú návrat skupiny na hudobnú scénu. Podľa jej slov sa chce v súčasnosti sústrediť iba na svoju sólovú kariéru.

Pripravovaný album, ktorý bude obsahovať i spoločné skladby so známou škótskou skupinou Franz Ferdinand, by sa mal dostať do predajní už začiatkom apríla.