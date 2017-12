CD

nové CD na trhu

21. mar 2005 o 8:15 (peb, her)

Moby - Hotel

Mute records/Monitor EMI

Piatym štúdiovým albumom sa pripomína synovec amerického spisovateľa Hermana Melvilla, autora najslávnejšieho románu o jednej (veľ)rybe. Moby pripravil štrnásť nových pesničiek, v ktorých opäť akoby nič strieda polohy a žánre: komorné inštrumentálky, odpichnuté spievané gitarovky s hymnickými refrénmi, pumpujúce electro-disco, hojdavé downtempo i romantické balady. Všetky nástroje s výnimkou bicích si nahral sám, pri vokáloch sa po prvýkrát zaobišiel bez samplov, v niekoľkých skladbách si pomohol hosťujúcou speváčkou Laurou Dawn. A prečo vlastne Moby svoj nový svet zavrel mimo domu? "Hotely ma vždy fascinovali. Predstavujú taký intímny vesmír, ktorý funguje 24 hodín a dáva človeku anonymitu. Ľudia tam spia, plačú, umývajú sa, vznikajú i zanikajú tam vzťahy."

Queens Of The Stone Age - Lullabies to Paralyze

Interscope Records/Universal

Aj bez basgitaristu Nicka Oliveriho pokračuje americká hardrocková skupina Queens Of The Stone Age. Na jej treťom albume "uspávaniek pre paralyzovaných" je hybnou silou Josh Home. Ten svoje skúsenosti z vedľajších projektov Eagles of Death Metal a pozoruhodných hudobných stretnutí Desert Sessions preniesla aj na túto nahrávku. Album je oproti jeho predchodcom oveľa pestrejším - plný metalových riffov, zaujímavých rytmických zvratov a rôznorodých melódií. Na nahrávke hosťuje Bill Gibbons zo ZZ Top, speváčka Shirley Manson alebo temný pesničkár Mark Lanegan, niekdajší člen QOTSA.

Beck - Guero

Geffen Records/Universal

Po vyháňaní osobných démonov na introvertnom albume Sea Change (2002) sa tento americký folkrockový experimentátor vrátil k produkcii, ktorá má blízko skôr k hip-hopovým konštrukciám albumu Odelay. Efekty z počítačových hier, zvukové koláže so slideovými bluesovými gitarami a hip-hopové rytmy s absurdnými textami aj v španielčine sú hlavným poznávacím znakom Guera. Zabudnite na jeho folkovú tvorbu, je tu opäť experimentátor Beck, aj keď nového Loosera tento inak talentovaný muzikant nevymyslí.

Sunshine - Moonshower and Razorblades

Custard/Universal 2005

Táto česká skupina nie je slovenskému fanúšikovi až tak neznáma. Minulý rok sa predstavila na trenčianskom festivale Pohoda. Sunshine pochádzajú z Tábora, ale ich štvrtý album Moonshover And Razorblades, ktorý vyšiel na značke Custard, patriaci známej skladateľke Linde Perryovej z niekdajších 4 Non Blondes, dokazuje, že sú medzinárodnou skupinou. Album vznikol v Los Angeles a ponúka zmesku rôznych štýlov s odkazmi na novú vlnu osemdesiatych rokov, punk, elektropop, disco, hardcore až po gotickú tajomnosť. Kay a spol. nahrali album, ktorý minimálne po zvukovej stránke čnie nad ostatnými českými a slovenskými titulmi. A pozor! V skladbe Neon Religion sa ukáže triphopový hrdina Tricky.