Buena vista, buena nóče

Omara Portuondo * PKO, Bratislava * 19. marec

21. mar 2005 o 7:20 (her)

Bolo krátko po ôsmej hodine v sobotu večer, keď sa na pódiu objavili hudobníci. Po prvých melancholických tónoch úvodnej skladby Tabú z albumu Flor de Amor sa ozvalo razantné "Buenáá nóóóče!" a za veľkého aplauzu začal spievať známy hlas.

Po Ibrahimovi Ferrerovi prišla na Slovensko Omara Portuondo. Druhá členka známeho projektu Buena Vista nekoncertovala v Inchebe, ale v Parku kultúry a oddychu. Bolo to šťastné riešenie, sála bola zaplnená akurát tak, aby sa v nej dalo pohodlne pohybovať a viac sedela atmosfére poetických ľúbostných pesničiek, v ktorých sa Omara cíti najlepšie.

Síce jej už ťahá na osemdesiatku, o to precítenejšie spieva. Keď sa pritom ešte pôvabne vlní do rytmu, hádali by ste jej minimálne o dvadsať menej. Zneli hlavne skladby z jej dvoch najnovších sólových albumov, ktoré sa šikovne striedali v poradí pomalá - rýchlejšia. V poldruhahodinovom programe mali priestor aj deviati členovia sprievodnej skupiny, z ktorej vynikol najmä hráč na gitaru trés a dve nezvyčajné vokalistky-huslistky. Ak Buena Vista bol kubánsky reprezentačný výber, potom na Slovensko prišlo družstvo z prvých miest ligovej tabuľky.

V publiku, zloženom z mladej a strednej generácie, prevažovala spokojnosť a dvojice držiace sa za ruky. Medzi nimi vytŕčal mladík zabalený do kubánskej vlajky, ktorý ňou nadšene na záver mával. Castrovská politika sa v sobotu neriešila. Táto noblesná dáma je naplno ponorená do hudby a o spoločenské otázky sa príliš nezaujíma.

Priestory PKO si už pamätajú z Jazzových dní niekoľko kubánskych diskoték, tentoraz zaevidovali skôr komorný koncert. Diváci prežili príjemný večer, speváčka príjemný deň na Slovensku. Buena noche e buena vista sa zopakuje v júli, keď Omara Portuondo pristane na letisku pri Trenčíne ako hosť festivalu Pohoda.