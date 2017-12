Penélope Cruzová žne úspechy vo svete filmu i módy

21. mar 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Španielska herečka Penélope Cruzová, ktorá momentálne predstavuje svoj najnovší film Don't Move, zožala obrovský úspech u filmovej i módnej kritiky. Na premiére v Los Angeles sa jej od módnej polície dostalo vrelého uznania, keď sa na červenom koberci objavila s nalakovanými čiernymi vlasmi s blonďavými končekmi. Neskôr vraj vyzerala dokonale v róbe od Johna Galliana. Okrem módnych novinárov si túto útlu a mimoriadne talentovanú herečku všimli i filmoví kritici. Po premiére sa jej dostalo obrovského aplauzu za postavu mladej neatraktívnej ženy, ktorá sa zamiluje do ženatého doktora. Podľa časopisu Hello sa herečka musela pre túto úlohu naučiť taliansky a vraj jej nerobilo ani najmenší problém maskovanie. "Dôvod, prečo som sa stala herečkou je, že si môžem zahrať rôzne postavy. Ak odo mňa tvorcovia chcú, aby som si neholila nohy, či naopak, oholila hlavu, som ochotná to urobiť, ak to rola vyžaduje. Ľudia veľmi oceňujú, že viem byť aj škaredá, no pre mňa je to úžasná príležitosť," povedala šťastná Penélope.