Dannii Minogue údajne ponúkol arabský princ za vystúpenie 500.000 libier

21. mar 2005 o 12:31 TASR

Los Angeles 21. marca (TASR) - Austrálska speváčka Dannii Minogue, ktorá sa už dlhší čas pokúša vymaniť z tieňa svojej staršej sestry Kylie, údajne dostala neodolateľnú ponuku - zaspievať si na narodeninovej párty arabského princa za honorár 500.000 britských libier (v prepočte približne 27,5 milióna Sk).

Tridsaťtriročná speváčka je doslova "šialená" z predstavy, že by mala túto lákavú ponuku odmietnuť, je to však prirodzené, takéto honoráre sa nenaskytujú každý deň. Podľa denníka Daily Mirror sa však Dannii ešte definitívne nerozhodla, či si budúci mesiac zaspieva pred arabským publikom. Jeden speváčkin známy však tvrdí, že je to veľa peňazí aj pre ňu a za nie práve najťažšiu prácu.

Speváčka, ktorá si už vyskúšala aj prácu rozhlasovej moderátorky v jej vlastnej šou Neónové lampy, je stále relatívne neznáma. Dannii je ale všestranná umelkyňa: pôsobí nielen v hudobnej brandži, ale aj vo filmovom priemysle. Aj minulý rok mala pomerne úspešný. Ponuka na natáčanie psychologického thrilleru prišla hneď po tom, ako uzavrela lukratívnu zmluvu s nahrávacou spoločnosťou na jej v poradí už štvrtý album. Medzi jej ďalšie nemenej známe aktivity patrí kampaň boja proti AIDS, kde sa nechala vyfotiť v Evinom rúchu. Je aj novou tvárou značky Mercedes.