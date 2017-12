Jamiroquai vydá nový album

Londýn 21. marca (TASR) - Po štyroch rokoch prestávky vydá úspešný funky interpret Jamiroquai v najbližšom období svoj nový album.

21. mar 2005 o 13:46 TASR

Nosič vyjde pod názvom Feels Just Like It Should. Začne sa predávať 6. júna najskôr ako singel. Jeho producentom je Mike Spencer a speváka na ňom sprevádza nástupkyňa úspešnej funky formácie Dynamite.

Ide o jeho v poradí šiesty album - posledný vydal pod Funk Odyssey práve pred štyrmi rokmi, informovalo o tom dnes hudobné vydavateľstvo Sony BMG.