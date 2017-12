H. Berryová sa chce nechať umelo oplodniť

21. mar 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Hollywoodska herečka Halle Berryová sa chce nechať umelo oplodniť. Hoci si adoptovala dcéru svojho exmanžela Erica Beneta Indiu, túži po vlastnom dieťati, a keďže nemá šťastie v láske, rozhodla sa pre umelé oplodnenie. Informoval o tom server Femalefirst.co.uk. "Mala som veľké nešťastie v láske a to prekazilo moje plány na materstvo," povedala Halle, ktorá nedávno ukončila svoj trojmesačný vzťah s hercom Michaelom Ealym. "Je to veľmi frustrujúce. Veľmi túžim po dieťati a nemôžem už dlhšie čakať. Jedinou možnosťou, ktorá mi zostala, je ísť do spermobanky," dodala Halle.